Петербурженка рассказала о поездке в бизнес-классе псковской «Ласточки»: не похож ни на «Сапсан», ни на «Стриж»

Фото: Марина Большакова

Заметками пассажира поезда «Ласточка», следующего из Санкт-Петербурга в Псков поделилась петербурженка Марина Большакова журналу «Город 812». Свое первое путешествие в таком вагоне жительница северной столицы решила украсить билетом в бизнес-классе.

«Впервые довелось прокатиться на еще одном "птичьем" поезде – "Ласточке" (у РЖД есть еще "Сапсаны" и "Стрижи"). Ехала в Псков из Петербурга. "Ласточка" не для долгих путешествий, сиденья в ней не меняют наклон спинки, а туалеты только в первом и последнем вагоне», – рассказывает колумнистка. По ее словам, в поезде есть откидные сиденья, но несмотря на их дешевизну, «на них не так чтобы удобно».

Фото: Марина Большакова

Она подметила, что нечетные места в вагоне обязательно находятся у окна, а из-за их малого количества, относительно остальных кресел, не используются некоторые числа «например, 71 или 37».

«В нашей половине вагона всего 12 мест и два столика, – рассказывает Большакова о VIP-классе поезда. – Все места заняты – и не в бизнес-классе тоже, потянулся народ к Довмонтову городу. Вагон симпатичный – с большими окнами, кондиционером. И с едой. Обед можно было выбрать из трёх вариантов. Правда не всем досталось то, что они хотели. Чтобы гарантировано достался нужный вариант, его надо забронировать за 48 часов».

Фото: Марина Большакова | Инфографика: КП-Псков

В части минусов путешественнице не понравились слишком высокие спинки у кресел в бизнес-классе. «Моя голова не достает до подголовника», – пожаловалась Большакова. Ситуацию, по ее мнению, могла бы изменить дорожная подушка. В случае ее отсутствия спасет и столик, на котором и прикорнула петербургская пассажирка.

«Поезд понравился. Он не похож ни на «Сапсан», ни на «Стриж», для недолгого путешествия очень удобный. Проводники были очень доброжелательные, если тяжелый чемодан помогают вытащить. Билет из СПб в Псков в бизнес-классе мне обошелся в 1600 рублей. За такой сервис – нормально», – подвела итог петербурженка.