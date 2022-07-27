Пскович предложил объединить в одну квитанцию все платежи за коммунальные услуги

.

Интерес псковичей к дискуссии о наиболее удобных вариантах оплаты квитанций сильно врос за последнее время. Кроме платежей через почту, появилась масса инновационных возможностей, которые значительно упрощают этот процесс и сокращают его буквально до пары минут.

После рассказа председателя комитета по культуре Псковской области Ольги Тимофеевой, что она хранит квитанции на оплату 5 лет (как положено) и ведет их реестр в компьютере, читатель КП-Псков выдвинул новаторскую идею. Горожанин предложил компаниям по облуживанию жилого фонда объединиться и высылать собственникам только одну общую квитанцию для оплаты по всем видам коммунальных услуг.

«Приходит примерно 7 квитанций в месяц (ЖКУ, электроэнергия, газ, горячая вода плюс отопление, холодная вода, экопром, интернет + ТВ). 7 умножить на 12 равно 84 квитанции в год. За 5 лет получается примерно 420 листов ненужной бумаги. На деле будет и больше (домофоны всякие ещё и.т.п). И это у каждого человека, кто их хранит... 21-й век на дворе...», – прокомментировал процесс сохранения счетов у руководителя комитета по культуре.

«Сбор макулатуры» пскович предложил изменить на получение единого листка со счетом за ежемесячное использование потребителями коммунальных услуг.

«Как минимум, могли бы все компании уже давно сделать общую базу и высылать одну квитанцию на квартиру разом за всё. 12 листов в год вместо 84 уже ощутимая разница (в том числе и по расходам на бумагу для всех этих контор). И платить в разы удобнее одновременно, а не ждать квитанции в разное время вспоминая потом "а приходила за свет в этом месяце или нет"...», – высказал предложение горожанин.