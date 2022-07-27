Пскович чудом остался жив после встречи с медведицей в 15-километрах от города

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Пскович отправился в лес Великих Лук за грибами и едва не распрощался с жизнью, встретившись с медведицей и ее медвежонком-подростком. Об этом сообщил местный житель в сообществе «Подслушано Великие Луки» в VK.

Его поход в лес начался утром. Мужчина отправился на машине по трассе Москва – Рига, планируя свернуть в лес и проехать по нему немного в глубь. Так он и сделал. В деревне Демя он свернул и после 3-4 километров припарковал свою машину, увидев, что лисичек по дороге становится все больше.

«Слева, между деревьев, что-то промелькнуло. Я остановился и вижу, что это медведи. И один, тот, что крупнее, разворачивается, и с каким-то храпом делает несколько прыжков в мою сторону», – рассказывает пскович.

Испуганный мужчина стал кричать и что есть силы забрался на 1,5 метра вверх по дереву.

«Слов не было, просто орал. Медведица привстала на задние лапы, тот, что поменьше, видимо, подросток-медвежонок начал убегать, она немного постояла и с таким же храпом-рыком скачками пошла за ним», – рассказывает мужчина.

Кричать пскович не мог перестать спустившись с дерева и дойдя до машины.

«Медведица крупная, очень темная, почти чёрная. Дело не в тайге, а сегодня в 15 км от города. Только недавно перестало трясти, если что, шансов у меня не было», – предупредил земляков мужчина.