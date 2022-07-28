Стало известно, во сколько обойдется туристу уикенд в Пскове

Порядка 9 тысяч потратит турист на уикенд, проведенный в Пскове. Об этом сообщила руководитель Туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко в эфире телеканала «Первый Псковский».

При подсчетах учитывалась стоимость жилья, экскурсий, питания и сувениров.

По словам Ларисы Семашко, наибольшим спросом у туристов пользуются экскурсии в Печоры, Изборск, деревню народа Сето, Пушкинские Горы и Талабские острова.

«Если подсчитать в среднем на два человека, <...>, то на сегодня такая стоимость у нас составляет 17 тысяч рублей на два дня. То есть в среднем это 8,5 тысяч на человека», – заявила Лариса Семашко.