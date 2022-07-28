800 человек с гепатитом С находятся в Псковской области

.

В Псковской области проживает 800 человек, нуждающихся в лечении гепатита С. О том, как проходит лечение пациентов, сообщила врач-гастроэнтеролог псковской инфекционной больницы Юлия Сенченко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«У нас есть дневной стационар – это хронические пациенты, у них нет пожелтения, нет никаких жалоб. Мы назначаем им лечение противовирусное, направленное на уничтожение самой причины, также прописываем им лечение печени, чтобы она восстанавливалась», – рассказала спикер.

По словам Юлии Сенченко, псковская инфекционная больница хорошо оснащена и полностью излечивает людей от гепатита. В связи с этим наблюдается и положительное лечение гепатитов А и В.

В настоящее время в регионе нет вакцинации от гепатита С и от ВИЧ. В связи с этим в инфекционной больнице существует программа дневного стационара по профилактике гепатита. В стационар ежедневно приходят люди с проблемами печени и подозрением на гепатит.

«Для тех, кот только узнали, что у них гепатит C, ведется прием врачей, даются направления либо на дневной стационар, либо на круглосуточный. Время лечения зависит от состояния клинического пациента, от реакции на клиническую терапию. Дневной стационар – смотрим по стадии фиброза печени, от 8 до 12 недель пребывания. У нас есть лист ожидания, очередь, ежедневно к нам поступают люди», – отметила Юлия Сенченко.