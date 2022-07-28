Биоархитектор из Африки заложил под Опочкой фундамент первого уникального экодома

Фото: «Красный маяк»

Под Опочкой Псковской области биоархитектор из Африки заложил фундамент первого уникального экодома. Строения чудо-мастера отличаются от обычных не только технологией строительства, но и внешним видом. Жильё очень похоже на домики хоббитов из популярного фэнтезийного фильма, рассказывает районная газета «Красный маяк».

«Алексей Лынов – не сторонник привычных стандартов строительства. Он умеет возводить дома, используя покрышки и картофельные мешки. Он владеет технологией биоархитектуры и знает, как построить дом, который сам себя обеспечит и водой, и отоплением, и даже пищей», – рассказывают в газете.

О том, как создаётся такое необычное жилище и практично ли оно в повседневной жизни, расскажет в ближайшем выпуске газеты сам автор оригинальных идей. Журналисты приоткрыли завесу тайны и поделились, чем уникальны такие экодома.

«Миниатюрные округлые формы самой конструкции, а также окон и дверей придают дому уют, а оранжерея внутри здания наполняет атмосферой сказки», – пишет «Красный маяк».