Пастила и сбитень: названы самые популярные псковские сувениры

Какие сувениры из Псковской области путешественники увозят чаще всего, в эфире телеканала «Первый Псковский» рассказала начальник Туристического информационного центра Псковской области Лариса Семашко.

Оказалось, что наибольшей популярностью пользуются так называемые съедобные сувениры – псковский сбитень и псковский снеток. За них путешественники заплатят от 250 рублей.

Помимо этого, ценят гости региона также местный иван-чай, пастилу и гончарные изделия.

Наконец, в последнее время туристы не оставляют без внимания футболки и шопперы с тематикой Пскова и душевным надписями. Одна из них – «Друзья собираются здесь».