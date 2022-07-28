В парижских ресторанах едят улитку из Невеля

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О производстве улиток под Невелем для поставки в рестораны рассказал владелец улиточной фермы Escargot D’Or Алексей Корочкин. Он занимается сбором дикорастущей улитки Helix Pomatia в Невельском районе и готовит из нее блюда.

«В парижских ресторанах в основном сейчас едят именно невельскую улитку», – рассказал предприниматель Алексей Корочкин. По его словам, деликатес туда везут «сотнями тонн».

Интересно, что во Франции улитку перерабатывают и часть оправляют обратно, в Россию. Как заверил Алексей Корочкин, продукт в разы теряет в качестве.

Однако, предприниматель уверен – Псковская область может претендовать на звание «мировой столицей бургундской улитки». Регион мог бы сделать ее своим гастро- и турбрендом.

Подробнее о планах бизнесмена читайте в статье «Псковской правды» «Улиточное эльдорадо».