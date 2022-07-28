Борис Елкин объяснил, почему в Пскове перестали работать новые фонтаны

В Пскове после обновления и запуска, два фонтана перестали работать. Как объяснил глава администрации Пскова Борис Елкин во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ, их отключили планово.

«Чтобы развеять сомнения: у нас есть два фонтана, они оба сейчас не работают. В Летнем саду по гарантии меняют подсветку. В дендропарке с фонтаном проводятся плановые работы, перенастройка работы», – прокомментировал глава Борис Елкин.

Фонтан в Дендропарке Пскова стал музыкальным. Где можно будет послушать музыку и будет ли она работать весь год, рассказал главный звукорежиссер фонтана.

В Пскове рассказали, почему с началом сезона не заработал фонтан у Рижской гостиницы.