Где и когда установят первый дизайнерский люк в Пскове, рассказал Борис Елкин

Появление новых дизайнерских люков с псковской символикой горожане ждут уже давно. Во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 28 июля глава администрации Пскова Борис Елкин рассказал, куда установят первый люк и когда это произойдет.

По словам спикера, возникли некоторые трудности, которые не позволяют установить люки до конца лета.

«Уже готовы клише, чтобы отправить их в производство, чтобы в этом году первые люки заменить и чтобы, в частности, на Троицком мосту в этом году их ставили», – рассказал Борис Елкин.

В следующем году планируется ставить люки и в других местах.

Напомним, ранее Борис Елкин предложил украсить город дизайнерскими люками, псковичам предложили выбрать их макеты.