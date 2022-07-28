Ядовитого африканского гуся заметили в Изборске

Фото: музей-заповедник Изборск

В Изборске на Городищенском озере заметили необычную птицу. Она выбивается из всего населения своим необычным раскрасом. Ее внешние данные очень походят на ядовитого шпорцевого гуся. Уникальность ситуации в том, что проживают такие птицы в тропиках. Об этом рассказали «Комсомольской правде – Псков» в музее-заповеднике «Изборск».

«Внешне водоплавающая птица напоминает шпорцевого гуся, который распространен в тропической Африке к югу от Сахары. Гусь ведет оседлый образ жизни, но в случае засухи кочует в поисках пресноводных водоёмов», – отметили в музее-заповеднике.

Особенность птицы в том, что в районе сгиба крыльев он имеет яд. Появление яда способствует особенная диета, когда гусь поедает токсичных жуков-нарывников.

Пока не ясно, как оседлая птица из юга Африки смогла оказаться на северо-западе России и выбрать именно этот водоем.

Скорее всего данная птица является обычной мускусной уткой, необыкновенно похожей на дальнего ядовитого сородича.