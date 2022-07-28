К концу 2022 года запустят движение по Троицкому мосту в Пскове

Фото: Борис Елкин

В Пскове уже в конце 2022 года планируется запустить движение по Троицкому мосту. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ, 28 июля.

«В конце августа планируем монтировать металлоконструкции, к концу года, как и планировали, открываем движение. Работу идут в хорошем высоком темпе. Многие думают, что это долгострой, но мы будем развеивать этот миф и делать всё, чтобы в этом году открыть движение», – отметил спикер.

Работы по реконструкции моста продолжаются в течение четырех месяцев. По словам Бориса Елкина, объект готов уже на 45%. В настоящее время идет работа по укреплению опор для дальнейшей установки пролетов. Каждый день над строительством моста трудятся около 60-ти человек.

«Работы еще очень много, но впереди главная цель – к концу года открыть движение по новому мосту», – сообщил Елкин.