Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 июля 2022 13:59

Блогер из Латвии Виктория Матуле приехала в Псков рассказать правду о происходящем на родине

Источник:kp.ru
.

.

Уроженка Латвии и блогер Виктория Матуле приехала в Псков, чтобы рассказать о том, что происходит на ее родине и постараться поменять мнения людей. Во время своего приезда она дала интервью корреспонденту телеканала «Первый Псковский».

«Это единственное, что я могу сделать, а именно рассказывать, делиться тем, что происходит. Находясь там, я снимала видео для того, чтобы попытаться повлиять на мнение людей», – ответила на вопрос корреспондента латышка.

По словам девушки, ей поступает огромное количество предложений об интервью. Вчера она выходила в эфир белорусского телеканала, а завтра даст интервью по видеосвязи другому телеканалу.

Сюжет с Викторией Матуле смотрите на телеканале «Первый Псковский» сегодня, в 20:00.