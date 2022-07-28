Блогер из Латвии Виктория Матуле приехала в Псков рассказать правду о происходящем на родине

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Уроженка Латвии и блогер Виктория Матуле приехала в Псков, чтобы рассказать о том, что происходит на ее родине и постараться поменять мнения людей. Во время своего приезда она дала интервью корреспонденту телеканала «Первый Псковский».

«Это единственное, что я могу сделать, а именно рассказывать, делиться тем, что происходит. Находясь там, я снимала видео для того, чтобы попытаться повлиять на мнение людей», – ответила на вопрос корреспондента латышка.

По словам девушки, ей поступает огромное количество предложений об интервью. Вчера она выходила в эфир белорусского телеканала, а завтра даст интервью по видеосвязи другому телеканалу.

Сюжет с Викторией Матуле смотрите на телеканале «Первый Псковский» сегодня, в 20:00.