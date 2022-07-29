65-летний пскович три дня бродил босиком по лесу и вышел в Ленинградской области

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65-летний житель Плюссы Псковской области вышел в Ленинградской области после трех дней скитания по лесу. Об этом сообщает корреспондент газеты «Плюсский край».

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Мужчина вышел в лес на сбор дикоросов из деревни Плешонок Плюсского района 26 июля и пропал без вести. Все это время его разыскивали родные, соседи, областная служба спасения, полиция и поисковики отряда «ЛизаАлерт» с волонтерами.

Надежды иссекали с каждым часом. Мужчине просто некуда было деться, рассказывают волонтеры: «там место такое-куда ни пойди, то дорога, то делянка, а его нет нигде».

БОСЫЕ СЛЕДЫ

Однако в поиске было за что зацепиться. То и дело на пути волонтерам попадались следы мужчины. В какой-то момент их даже стало больше и они резко изменились. Волонтеры поняли – пенсионер ходит по лесу босиком, а значит нет времени медлить.

ЖИВ!

Спустя три дня безрезультатных поисков раздался звонок. Мужчина жив. К 8 утра 29 июля он вышел в более чем 15 километрах от дома и попал в Ленинградскую область, деревню Горнешно.

В настоящее время известно, что мужчину откармливают местные жители. Полиция выехала в деревню Горнешно к пенсионеру.