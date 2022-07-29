Между Псковом и Витебском запустят автобусное сообщение

Жители Псковской области смогут отправиться в республику Беларусь на автобусе. Новый маршрут до Витебска будет запущен с 1 августа. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил ведерников в своем Telegram-канале.

«Решение о развитии транспортного сообщения мы обсуждали во время визита белорусской делегации в Псковской области. Благодарю коллег за поддержку, будем и дальше развивать наше сотрудничество», – отметил глава региона.

Планируется, что маршрут будет ежедневным. Отправление из Пскова в 13:20. В пути пассажиры проведут порядка семи часов и прибудут в Витебск в 20:10. В обратный путь автобус стартует в 13:20 и приедет в Псков к 20.10.

Во время пути будут предусмотрены остановки в Острове, Опочке, Пустошке, Невеле, Езерище, Гурки и Городке.

Поездка обойдется в 1157 рублей.