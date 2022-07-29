Замминистра экономики Дмитрий Вольвач посетил Псково-Печерский монастырь

Фото: Дмитрий Вольвач

Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач посетил Псковскую область и отправился в Псково-Печерский монастырь. Об этом он рассказал в своем блоге.

«Господь в этот раз привел меня в Псков и Печоры в дни памяти равноапостольной княгини Ольги», – поделился Дмитрий Вольвач.

Фото: Дмитрий Вольвач

Напомним, в этот же день на празднование дня княгини Ольги в Пскове побывала первая актриса-космонавт Юлия Пересильд. Заслуженный артист России Ян Осин выступил на уникальном историческом шоу «Россия начинается здесь» в Зеленом театре.