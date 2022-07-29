В Пскове нашли пропавшую на велосипеде 9-летнюю девочку

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28 июля в полицию Пскова поступил запрос на поиски ребенка. Пропала 9-летняя девочка на велосипеде, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ребенок поехал на прогулку на велосипеде и к вечеру домой не вернулась. Родители забили тревогу.

На поиски несовершеннолетней псковички выехал патрульный экипаж. Ребенка нашли у реки Псковы в районе улицы Дальняя Набережная. В целости и невредимости девочку вернули родителям.

В поисках принимал участие инспектор лейтенант полиции Михаил Степанов, полицейский старший сержант полиции Константин Гусев и полицейский-кинолог сержант полиции Елизавета Кононова с бельгийской овчаркой по кличке Эврика.