Знаменитая российская актриса Алиса Фрейндлих посетила село Михайловское

Фото: Газета «Пушкинский край»

В Пушкинских горах Псковской области побывала знаменитая артистка театра и кино, народная артистка СССР Алиса Фрейндлих. Она посетила экскурсию по селу Михайловскому.

Актриса стала героиней фильма «Я читаю», съемка которого проходила в Пскове.

Всесоюзную популярность принесла актрисе роль Людмилы Калугиной в фильме «Служебный роман». Играла в таких фильмах, как «Д’Артаньян и три мушкетёра», «Соломенная шляпка» и «Агония».

Около сорока лет считается одной из ведущих актрис Российского государственного академического Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова.

Ранее мы рассказывали, что Российская певица и участница конкурса «Евровидение» Манижа едет в Псков. На концерт в музыкальную школу заглянул Николай Басков, в Псково-Печерский монастырь приезжал Андрей Малахов, на Дне города побывала Юлия Пересильд, на вокзале фотографировался с псковичами актер и политик Андрей Ермольник, а для съемок фильма телеканала «Спас» в печорской обители находится Борис Корчевников. Писатель Андрей Ципкин назвал топ-15 мест для посещения в Псковской области.

Фото: Газета «Пушкинский край»