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Происшествия30 июля 2022 15:08

Одержимый ревностью мужчина выстрелил в глаз приятелю в Плюсском районе

Источник:kp.ru

В деревне Модолицы Плюсского района в половину восьмого утра местный житель выстрелил знакомому в глаз из пневматического оружия. Как сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка», причиной инцидента стала ревность.

После случившегося стрелок скрылся с места происшествия, а пострадавшего мужчину доставили в больницу.

На данный момент полицейские ищут стрелявшего.

Детали случившегося ещё уточняются.

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