Одержимый ревностью мужчина выстрелил в глаз приятелю в Плюсском районе

В деревне Модолицы Плюсского района в половину восьмого утра местный житель выстрелил знакомому в глаз из пневматического оружия. Как сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка», причиной инцидента стала ревность.
После случившегося стрелок скрылся с места происшествия, а пострадавшего мужчину доставили в больницу.
На данный момент полицейские ищут стрелявшего.
Детали случившегося ещё уточняются.
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