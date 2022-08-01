Псковичей предупреждают о локальных подтоплениях

Сильные дожди прогнозируются днем 1 августа и в первой половине ночи 2 августа в Псковской области. Об этом сообщает единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Днем 1 августа и в первой половине ночи 2 августа по Псковской области, преимущественно по северо-западным районам и в г. Пскове, ожидается сильный дождь. Возможны локальные подтопления», — предупреждают жителей региона.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области сообщали, что температура воздуха на территории региона 1 августа прогреется до +20...+25 градусов, будет дуть восточный и юго-восточный ветер со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Атмосферное давление при этом ожидается низким.