Заболеваемость COVID-19 выросла втрое за минувшую неделю в Псковской области

В три раза увеличился рост заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю в регионе. Об этом сегодня, 1 августа, в эфире проекта «Псковский телеграм Online» сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.
По словам гостьи эфира, в сентябре рост заболеваемости увеличится еще больше: дети пойдут в садики и школы, взрослые вернутся из отпусков.
Чтобы предотвратить массовую заболеваемость, профильный комитет уже предпринимает меры. Одна из них – увеличение количества точек вакцинации.
«Будем думать, какие ограничительные меры можно предпринять. Будет рекомендация соблюдать масочный режим внутри медицинских организаций, это обязательно», - подчеркнула гостья эфира.
Она также советовала псковичам сделать прививку уже сейчас.
«Если пойдет рост, то увеличится и массовый охват заболевших, скорее всего, мы будем фиксировать тяжелые формы заболевания, которые очень опасны», – подытожила спикер.