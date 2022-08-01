Заболеваемость COVID-19 выросла втрое за минувшую неделю в Псковской области

В три раза увеличился рост заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю в регионе. Об этом сегодня, 1 августа, в эфире проекта «Псковский телеграм Online» сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

По словам гостьи эфира, в сентябре рост заболеваемости увеличится еще больше: дети пойдут в садики и школы, взрослые вернутся из отпусков.

Чтобы предотвратить массовую заболеваемость, профильный комитет уже предпринимает меры. Одна из них – увеличение количества точек вакцинации.

«Будем думать, какие ограничительные меры можно предпринять. Будет рекомендация соблюдать масочный режим внутри медицинских организаций, это обязательно», - подчеркнула гостья эфира.

Она также советовала псковичам сделать прививку уже сейчас.

«Если пойдет рост, то увеличится и массовый охват заболевших, скорее всего, мы будем фиксировать тяжелые формы заболевания, которые очень опасны», – подытожила спикер.