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Здоровье1 августа 2022 8:18

Названа самая уязвимая группа для коронавируса на сегодня

Источник:kp.ru

Наиболее подвержены заражению коронавирусом пожилые люди. Об этом сегодня, 1 августа, в эфире «Псковского телеграма Online» заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Она порекомендовала псковичам старше 60 лет соблюдать масочный режим, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусной инфекцией.

Помимо этого, гостья эфира призвала соблюдать масочный режим людям с хроническим заболеваниями и беременным псковичкам.

«...пожилые граждане, которые не выходят из дома, могут позвонить в медицинскую организацию, чтобы сделать прививку не выходя из дома», – напомнила Марина Гаращенко.