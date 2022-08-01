Как бороться с гнилями плодовых деревьев и ягодников, рассказали в Россельхозцентре

Накануне «КП-Псков» писала о том, как деревья заражаются гнилями. В продолжение темы в ФГБУ «Россельхозцентр» по Псковской области рассказали, как с ними бороться.

«Прежде всего, важно учитывать сортовые особенности растений, периоды цветения и созревания плодов. Современные селекционеры вывели достаточно сортов, которые более устойчивы к отдельным видам заболеваний. Поэтому еще при закладке сада хорошо бы рассчитывать соседство деревьев и кустарников, чтобы затруднить распространение заболеваний», – объяснили агрономы.

По их словам, любую борьбу с болезнями растений нужно начинать с профилактики. В начале сезона специалисты советуют убрать из-под кустов опавшую листву и опавшие плоды, которые могли остаться с прошлого года.

Во время весенних обработок деревья и кустарники важно опрыскать до появления молодой листвы. Наиболее популярны для этих целей бордоская жидкость или медный купорос.

«Вторую обработку можно провести до цветения. Главная задача – не навредить молодой листве и бутонам», – подчеркнули в Россельхозцентре.

Там также отметили, что в середине сезона нужно вовремя убирать с растений пораженную листву, зараженные цветы и плоды.

«Завершающим этапом будут осенние работы, которые включают в себя обработку и уборку пораженных листвы и плодов», – заключили эксперты.