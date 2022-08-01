Назван наиболее часто диагностируемый вид рака у мужчин

Сегодня, 1 августа, на пресс-конференции в медиацентре ПАИ главврач Псковского онкологического диспансера Александр Юров рассказал, какой вид рака чаще остальных диагностируют у мужчин.

Оказалось, что это рак легких. Как правило, этот диагноз ставили мужчинам от 50 лет и старше.

По словам спикера, ежегодно в России фиксируется более пяти тысяч случаев выявления онкологии легких. За несколько лет этот показатель увеличился на 20% по стране.

«Это колоссальное количество в отличие от показателей 2016-2017 годов», - заявил Александр Юров.