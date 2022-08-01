Городские автобусы изменят маршрут 2 августа в Пскове

Схема движения общественного транспорта изменится Пскове 2 августа из-за празднования Дня ВДВ. Об этом сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».

Движение автотранспорта по улице Юбилейной от перекрёстка с улицей Генерала Маргелова до площади Победы в Пскове будет ограничено 2 августа с 09:30 до 11:30.

Автобусы маршрутов № 2, 5, 6, 16 будут взть пассажиров с улицы Юбилейной по Рижскому проспекту, площади Ленина, Октябрьскому проспекту, улице Вокзальной и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы по маршрутам №8 и 8а следовать 2 августа не будут.

Автобус маршрута № 19 рейсами на 10:26 и 11:10 от «Цементного склада» проследует по улице Народной, улице Р. Люксембург, улице М. Горького до площади Ленина (разворот), от площади Ленина на 10:48 по улице М. Горького, улице Р. Люксембург, улице Народной и на «Цементный склад». С 11:32 от площади Ленина автобусы будут возить пассажиров по действующей схеме движения.

Автобус маршрута № 107 Псков – Палкино в 11:15 от автовокзала проследует по улице Вокзальной, улице 128-й Стрелковой Дивизии и далее по маршруту.

Автобус маршрута № 207 Псков – Печоры в 09:05 из Печор будет ехать на вокзал через площадь Ленина.

Автобус маршрута № 163 Рокоссовского – «Весна 80» в 09:55 от садов поедет по улицам Советской Армии, Вокзальной, Бастионной, Гагарина, Октябрьскому проспекту и далее по привычному маршруту.