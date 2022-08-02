63-летнего Виктора Беляева разыскивает его дочь в Псковской области

В надежде найти 63-летнего Виктора Беляева его дочь Любовь обратилась в программу «Жди меня». Об этом сообщили волонтеры передачи, пишет ПАИ.

На протяжении 20 лет родным отцом Любовь считала отчима. Однако когда женщина узнала правду, решила найти кровного отца. Для этого она провела целое расследование, обратившись в архивы по месту учебы Виктора Беляева.

Известно, что разыскиваемый родился в Вологде, учился в Лесотехнической академии имени С.М.Кирова. В Ленинграде познакомился с рыжеволосой девушкой из Абхазии. Один из праздников молоды люди провели вместе.

«Он и его друзья однокурсники (Курачкин и Круглов Саша) праздновали в женском общежитии. Мама любила папу, и когда она была в Абхазии в отпуске у родителей, она узнала, что беременна мной. Вернувшись в Ленинград, узнала, что он уже с другой», – поделилась Любовь.

Отучившись, Виктор Беляев переехал в Псков, откуда, возможно уехал в Ленинградскую область.

«Может, он помнит рыжеволосую девушку - мою маму», – надеется Любовь.

Если вы что-либо знаете о Викторе Беляеве, просим связаться с волонтёрами проекта в Псковской области по электронной почте pskovnews@mail.ru.