Женщину насмерть придавило автомобилем в Великолукском районе

Около часа ночи на первом километре дороги Горки– Иваново – Сопки Великолукского района 24-летний петербуржец потерял управление и съехал в кювет. Как сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка», авто было не его.

После вылета в кювет 46-летняя владелица машины из Новосокольнического района начала помогать выталкивать авто обратно на дорогу.

Когда женщина встала на проезжую часть, машина покатилась обратно в кювет и придавила женщину.

Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Спасатели достали труп женщины и передали следственно-оперативной группе.

Врачи скорой помощи, спасатели областной службы спасения и сотрудники ДПС выезжали на место случившегося.

Детали трагедии ещё выясняются.