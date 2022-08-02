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Дом. Семья2 августа 2022 8:05

Обучение в колледжах для детей из многодетных семей станет бесплатным в Псковской области

Источник:kp.ru

Возможность бесплатно учиться в учреждениях среднего профессионального образования региона появилась у детей из многодетных семей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Принял решение о 100% компенсации затрат из областного бюджета», - написал глава региона.

По мнению Ведерникова, большие семьи должны чувствовать себя комфортно и знать, что «их ценят на родной земле».

«Уверен, эта мера поддержки для многих будет крайне важной», - заявил губернатор.