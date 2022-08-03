Наибольшая заболеваемость ковидом в Псковской области фиксируется среди младенцев

Наибольший рост заболеваемости COVID-19 в Псковской области наблюдается среди детей до года. Об этом сообщила руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Елена Припутенко на рабочем совещании с губернатором Псковской области Михаилов Ведерниковым, пишет ПАИ.

Такая статистика очень настораживает, отметила Припутенко.

«По сравнению с предыдущей неделей мы также видим рост заболеваемости в возрастных категориях 65 лет и старше, 50-64 и 30-49 лет, т.е. самое работоспособное население», — рассказала Елена Припутенко.

На сегодняшний день уровень коллективного иммунитета в регионе составляет лишь 10%.

По мнению руководителя регионального Управления Роспотребнадзора, чтобы повысить его, необходимо информировать население о важности вакцинации и ревакциации.

«Остается настоятельная рекомендация для лиц с хроническими заболеваниями и граждан старше 65 лет», — добавила Припутенко.