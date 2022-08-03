Выставку магнитов организовали в лифте жители дома на Никольской в Пскове

Фото: сайт ПАИ

Два десятка магнитов красуется в лифте одного из жилых домов на улице Никольской в Пскове, пишет ПАИ.

Как сообщат корреспондент информагентства, удивительная история началась пару недель назад. Тогда один из жильцов первым прикрепил к стене лифта три магнитика.

«С тех пор их количество стало постепенно увеличиваться. При этом некоторые люди не просто приносят в лифтовую кабину магниты, но и обменивают понравившиеся на те, что принесли с собой», – рассказала корреспондент ПАИ.

Сегодня на стенах лифта больше двух десятков магнитов. Примечательно, что их местоположение постоянно меняется. Так, пару дней назад они висели на потолке лифтовой кабины.