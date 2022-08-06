Псковичей приглашают поучаствовать в благотворительной акции по сбору детей в школу

Накануне дня знаний псковичи могут помочь сиротам и детям из малоимущих семей подготовиться к наступающему учебному году в рамках благотворительной акции Детского фонда «Здравствуй, школа!». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Детском фонде.

С комплектом наборов для подготовки нуждающихся детей к школе можно ознакомиться ниже.

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«Сейчас по-прежнему актуальны все канцелярские товары, в том числе пеналы и рюкзаки. Особенно остро стоит вопрос с тетрадями в линейку (широкую) и клетку по 12 листов. Также у нас сейчас дефицит дневников и наборов цветных ручек (4 цвета)», - сообщают сотрудники фонда.

Помочь можно следующими способами:

1. Принести в Фонд канцелярские товары, сладости, книжки по будням с 9 до 17 часов по адресу улица Яна Фабрициуса, 2а, кабинет 15;

2. Сделать денежное пожертвование в бухгалтерии Фонда;

3. Перечислить пожертвование через кнопку «Помочь» на сайте Фонда.