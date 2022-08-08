В Псковском районе ухаживают за ёжиками-сиротами

В питомнике «Птичий дворик» Псковского района ухаживают за шестью осиротевшими ежами. Об этом сообщили на странице питомника в социальной сети «ВКонтакте».

Неравнодушная женщина забрала детенышей и выкармливала их первые дни, а потом передала их работникам питомника.

«Маленькие, колючие и такие смышленые малыши – ежата. Как только ежата станут самостоятельными, мы обязательно выпустим их в природу», - прокомментировала хозяйка питомника Оксана Мельниченко.

Сейчас ежей поместили в вольер, где малышам установили корзину с травой.