Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Дом. Семья8 августа 2022 9:33

В Псковском районе ухаживают за ёжиками-сиротами

Источник:kp.ru

В питомнике «Птичий дворик» Псковского района ухаживают за шестью осиротевшими ежами. Об этом сообщили на странице питомника в социальной сети «ВКонтакте».

Неравнодушная женщина забрала детенышей и выкармливала их первые дни, а потом передала их работникам питомника.

«Маленькие, колючие и такие смышленые малыши – ежата. Как только ежата станут самостоятельными, мы обязательно выпустим их в природу», - прокомментировала хозяйка питомника Оксана Мельниченко.

Сейчас ежей поместили в вольер, где малышам установили корзину с травой.