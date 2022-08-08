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Дом. Семья8 августа 2022 9:46

День кошек отмечают в Избирательной комиссии Псковской области

Источник:kp.ru
Фото: Избирательная комиссия Псковской области

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

День кошек 8 августа празднуют сотрудники Псковской избирательной комиссии.

«Мы тоже питаем особую любовь к этим животным и даже снимаем их в наших роликах», – комментирует один из работников комиссии.

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

Праздник возник по инициативе Международного фонда по защите животных Animal Welfare, и отмечается не только с целью чествования пушистых домоседов, но и привлечения внимания к проблеме бездомных котов и кошек.