На пять лет в колонию отправят псковского закладчика

Псковский городской суд приговорил к пяти годам колонии пойманного в Пскове закладчика. Мужчину обвинили в незаконном сбыте запрещённых веществ с помощью Интернета. Об этом сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

В результате расследования установлено, что пскович покупал наркотик, являющийся производным N-метилэфедрона. Обвиняемый планировал расфасовать наркотики и разложить их в разных частях города. Но в сентябре 2021 года мужчину задержали сотрудники транспортной полиции.

При вынесении приговора был учтён ряд смягчающих обстоятельств. В итоге мужчина получил 5 лет колонии. Приговор суда пока не вступил в законную силу.