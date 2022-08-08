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Происшествия8 августа 2022 12:26

На пять лет в колонию отправят псковского закладчика

Источник:kp.ru

Псковский городской суд приговорил к пяти годам колонии пойманного в Пскове закладчика. Мужчину обвинили в незаконном сбыте запрещённых веществ с помощью Интернета. Об этом сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

В результате расследования установлено, что пскович покупал наркотик, являющийся производным N-метилэфедрона. Обвиняемый планировал расфасовать наркотики и разложить их в разных частях города. Но в сентябре 2021 года мужчину задержали сотрудники транспортной полиции.

При вынесении приговора был учтён ряд смягчающих обстоятельств. В итоге мужчина получил 5 лет колонии. Приговор суда пока не вступил в законную силу.