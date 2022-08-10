40 бойцов Великой Отечественной войны перезахоронили в деревне Подзноево

В деревне Подзноево Невельского района Псковской области перезахоронили останки бойцов Великой Отечественной войны, которые были обнаружены во время экспедиции вахты памяти «Невельский фронт. Подвиг Маншук – 2022», сообщает «Первый Псковский».

«Поднято 40 бойцов, все 40 будут перезахоронены. На церемонию прибыли гости из республики Коми, Москвы, Санкт-Петербурга, Белоруссии», – поделился заместитель командира поискового отряда «Гвоздика» Иван Малахов.

По словам поисковиков, обнаруженное захоронение – госпитальное. Вместе с останками захоронены были и личные вещи бойцов: перочинный ножик, воротник от шинели, монетки, часть полевого бинокля.

Отметим, 117 из 300 участников экспедиции – молодые люди. За 10 дней вахты были исследованы три участка: Смитцево, Кривые Озерки и деревня Подзноево.

Все бойцы были преданы земле в братской могиле.