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Дом. Семья12 августа 2022 5:49

Как облегчить сбор картофеля, псковичам рассказали в Россельхозцентре

Источник:kp.ru
Фото: Россельхозцентр

Фото: Россельхозцентр

Уборка картофеля в средней полосе России начинается в августе-сентябре. Как рассказали в ФГБУ «Россельхозцентр» по Псковской области, в это время сезон дождей, как правило, ещё не начался, а жара уже спала.

По словам специалистов, чтобы облегчить копку картофеля, за пару недель до сбора нужно обрезать усыхающую ботву и удалить крупные сорняки.

«Таким образом, будет проще провести коп картофеля и не придется отвлекаться на ботву и посторонние растения», - объяснили в Россельхозцентре.