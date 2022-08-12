Как облегчить сбор картофеля, псковичам рассказали в Россельхозцентре

Фото: Россельхозцентр

Уборка картофеля в средней полосе России начинается в августе-сентябре. Как рассказали в ФГБУ «Россельхозцентр» по Псковской области, в это время сезон дождей, как правило, ещё не начался, а жара уже спала.

По словам специалистов, чтобы облегчить копку картофеля, за пару недель до сбора нужно обрезать усыхающую ботву и удалить крупные сорняки.

«Таким образом, будет проще провести коп картофеля и не придется отвлекаться на ботву и посторонние растения», - объяснили в Россельхозцентре.