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Политика13 августа 2022 18:01

Уголок памяти павших героев организовали в Пыталовском районе

Источник:kp.ru
Фото: газета «Наша жизнь»

Фото: газета «Наша жизнь»

Новая витрина в память о погибших при исполнении воинского долга появилась в постоянной экспозиции пыталовского музея Дружбы народов. Об этом сообщает газета «Наша жизнь».

Композиция организована в честь пыталовских военнослужащих, погибших в Афганистане, Чеченской республике и на специальной военной операции в Украине.

Ниже их имена:

Григорий Александрович Синяк (1966-1986), посмертно награжден орденом Красной Звезды и другими наградами.

Сергей Анатольевич Лобазкин (1960-1996), посмертно награжден орденом Мужества и другими наградами.

Андрей Валерьевич Кириков (1980-2000), посмертно награжден орденом Мужества и другими наградами.

Роман Юрьевич Макаров (1995-2022), посмертно награжден орденом Мужества и другими наградами.

Артем Григорьевич Топалов (1999-2022), посмертно награжден орденом Мужества и другими наградами.

Андрей Сергеевич Михайлов (1993-2022), посмертно награжден орденом Мужества и другими наградами.