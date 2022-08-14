В Куньинском районе состоялся фестиваль OFFLINE

Фото: газета «Пламя» Куньинского района

13 августа в Куньинском районе, в деревне Двинь-Покровское прошел фестиваль OFFLINE. Об этом сообщила районная газета «Пламя».

Фото: газета «Пламя» Куньинского района

На берегу озера Двинье жители и гости района под живую музыку занимались йогой, играли в волейбол и футбол, катались на сап-бордах и воздушном шаре. Эта спортивная составляющая фестиваля была посвящена Дню физкультурника.

Фото: газета «Пламя» Куньинского района

Организаторы мероприятия пригласили выступить на сцене праздника начинающих и популярных музыкантов местного масштаба: из Невеля, Великих Лук и Пскова.

Фото: газета «Пламя» Куньинского района

Также прибыли гости из Москвы, Саратова. На сцене выступил джаз-дуэт из лауреатов междунарных конкурсов: Сергея Шишкова (пианино) и Татьяны Ямбердовой (скрипка).

Праздник объединил всех гостей за просмотром фильмов во время киноночи.