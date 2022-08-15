Фобос: жара в Псковской области продлится не один день

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Знойная погода на Северо-Западе России, в том числе и Псковской области, продлится до конца недели. Об этом сообщает Центр «Фобос».

«На Северо-Западе России погодой на этой неделе будет управлять антициклон, так что здесь солнечно, и только на крайний север в конце рабочей недели могут прорваться поля дождевой облачности. В результате здесь похолодает до +15…+20 градусов, а на остальной территории сохранится жара – после полудня +26…+31 градусов», – сообщает метеоцентр.

Напомним, температура воздуха сегодня пересечет отметку в +30 градусов.