Выставка из 175 экспонатов в честь дня археолога открылась в Медиацентре ПАИ

Фото: КП-Псков

15 августа в России отмечается День археолога. В связи с этим, Медиацентр ПАИ стал площадкой для выставки археологических находок по итогам экспедиций конца 2021 и трех месяцев раскопок в 2022 году. В трех стендах расположилось 175 неповторимых артефактов, сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

Фото: КП-Псков

«Все представленные экспонаты являются находками федерального масштаба», – заявляет начальник отдела сезонных работ Археологического центра Псковской области Сергей Салмин.

Трудно представить, как археологам на раскопах удается отыскать мельчайшие детали быта древних поселений, от осколка посуды до бусины. Среди представленных в Медиацентре экспонатов оказались удивительные находки.

Фото: КП-Псков

На крошечном красном пьедестале археологи расположили крошечную игральную кость. Кубик размером в несколько миллиметров с насечками когда-то представлял особую опасность для своего хозяина.

«Это кубик 17 века. Не стоит забывать, что в то время азартной была любая игра. Не азартной считалась только стрельба из лука. Она была уголовно наказуема. За нее отрезали нос и отправляли в Сибирь. Поэтому крупные кости были намного хуже мелких», – объяснил Сергей Салмин.

Фото: КП-Псков

На стендах археологического центра представлены монеты из Южного Азербайджана и Средней Азии, западно-европейские монеты 12 века, русские монеты рубежа 16-17 века. Среди них расположились наконечники на пояса, браслеты, подвески, обувь, а также загадочный костяной предмет.

«На этом костяном предмете знак Рюриковичей, скорее всего, это полоцкая ветка. И с высокой долей вероятности – Всеслава Брячиславича, – уточнил сотрудник Центра. Наверное, самого известного из тульских князей. У него и биография была интересная. Слухи ходили, что он оборотень. Кроме того, он сглупу пытался взять Псков и довольно успешно через год взял Новгород. Псков взять ему не удалось. Поэтому, можно сказать, что он родной нам князь».

Фото: КП-Псков

В честь Дня археолога в медиацентре Псковского агентства информации 15 августа в 12:00 стартовала пресс-конференция с председателем комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадимом Нэдиком, директором Археологического центра Псковской области Мариной Кулаковой и начальником отдела Археологического центра Псковской области Викторией Деркач.