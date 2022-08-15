В Псковской области разъяренный бык напал на сотрудницу предприятия

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Псковичка пострадала в Псковской области, Новосокольническом районе во время нападения быка. Инцидент с взбесившимся быком произошел в сельскохозяйственном производственном кооперативе имени Чапаева. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе государственной инспекции труда Псковской области.

Сообщается, что в ведомство поступило извещение о несчастном случае, который произошел с работницей ООО «СПК им. Чапаева».

По данным заявителя, 3 августа текущего года на работницу кооператива напал бык.Сотрудник получила серьезные травмы.

Обстоятельства инцидента уточняются.