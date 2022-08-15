Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 августа 2022 12:48

Трижды за неделю псковичам потребовалась помощь санавиации

Источник:kp.ru

В скорую помощь за неделю, с 8 по 14 августа поступило порядка 4 200 вызовов. Об этом сообщили в сообществе «ВКонтакте» ГБУЗ «Псковская станция скорой медицинской помощи».

464 раза медики отправлялись к пациентам в общественные места, 33 раза скорая оказывала помощь на местах ДТП и 29 раз – на пожарах.

Всего 627 вызовов поступило в связи с необходимостью медицинской помощи детям, еще 193 пациента жаловались на коронавирусную инфекцию. А три раза для госпитализации пострадавших была задействована санитарная авиация.