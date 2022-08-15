Полиция подарила воспитаннице новгородского соцприюта вещи для переезда в псковский техникум

Фото: пресс-служба ОМВД России по Солецкому району

Сотрудники и ветераны ОМВД России по Солецкому району в рамках акции «Помоги пойти учиться», которая традиционно проводится в преддверии Дня знаний, уже не первые год оказывают помощь и поддержку воспитанникам подшефного социального приюта деревни Выбити «Надежда». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ОМВД России по Солецкому району.

Так, в нынешнем году к руководству солецкой полиции обратились представители приюта и рассказали, что одна из подопечных «Надежды», Карина, поступила в железнодорожный техникум города Дно Псковской области и скоро отправится осваивать интересную профессию.

К сожалению, в средствах семья девушки ограничена и собрать ее в дальнюю дорогу в полном объеме не смогла.

Фото: пресс-служба ОМВД России по Солецкому району

Действующие сотрудники и ветераны органов внутренних дел Солецкого района откликнулись на поступивший сигнал и помогли будущей студентке подготовиться к переезду к месту учебы. Они приобрели необходимые предметы домашнего обихода, в том числе домашнюю одежду, постельные и банные принадлежности, предметы декора.

И вот накануне отъезда начальник ОМВД России по Солецкому району Роман Трофимов и помощник руководителя по работе с личным составом Наталья Данилкина посетили социальный приют, где передали Карине необходимые вещи.

Гости из полиции также пожелали будущему железнодорожнику успехов в учебе и благополучия в новой, самостоятельной жизни.

Кроме того, полицейские побеседовали с воспитанниками социального приюта «Надежда» и напомнили им правила безопасного поведения дома и в общественных местах.