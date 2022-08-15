Псковская область вошла в 10-ку регионов с нехваткой электронных талонов к врачам

Минцифры совместно с Минздравом проверили качество оказания услуги «Запись на прием к врачу». В рейтинг регионов по техническим и организационным ошибкам при записи за второй квартал 2022 года попала Псковская область. Об этом сообщается на сайте Минцифры.

В 10-ку регионов с наибольшим количеством технических ошибок при онлайн-записи к врачу Псковская область не попала. Процент ошибок выдаваемых сайтом во время работы с пользователями достиг всего 3%.

Зато по наименьшему количеству доступных временных слотов для записи к врачу регион прыгнул сразу на восьмую сточку с показателем в 31%.

Для контроля за исполнением задачи Минцифры и Минздрав будут регулярно проводить встречи с региональными уполномоченными, которые обязаны обеспечить качественное оказание услуги.