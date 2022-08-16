Псковские педагоги сыграли в интеллектуальную игру на телеканале «Культура»

.

Команда преподавателей Псковской области приняла участие в съемках интеллектуальной игры в Москве на телеканале «Культура». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе комитета по образованию Псковской области.

В каждой программе соревнуются две команды, каждая из которых состоит из финалистов Всероссийского конкурса «Учитель года». Капитаном команды от Псковской области была назначена финалистка Всероссийского конкурса «Учитель года-2021», заместитель директора по воспитательной работе Псковского кооперативного техникума, учитель истории Екатерина Савичева.

Команду представлял преподаватель бухгалтерского учёта Елена Вегера, куратор первого курса Максим Ермолин, финалист Всероссийского конкурса «Учитель года» от Псковской области Илья Казанцев, финалистка Всероссийского конкурса «Учитель года» от Псковской области Анастасия Димитриева.

В ходе передачи у команды была возможность проявить свои силы в знаниях школьных предметов, соревнуясь с командой из Республики Коми. Преподаватели вспомнили собственные школьные годы, обсудили разные подходы к образовательным системам, поделились опытом и знаниями.

Серия уникальных развлекательных телепередач выйдет в эфир уже в сентябре на телеканале «Культура».