Ведущий политтехнолог России Александр Серавин рассказал о самом рыбном месте в Псковской области

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«Очень люблю порыбачить, поохотиться. И военно-историческую тематику, военную историю, батальную живопись. И яхтинг», – рассказал один из ведущих политтехнологов России Александр Серавин в своем первом интервью после вступления в должность заместителя главы Псковской области по внутренней политике.

Псковские водоемы уже полюбились новому вице-губернатору и он даже успел найти для себя самое рыбное место, чем поделился с жителями региона.

«Самое рыбное — это устье реки Великой. По крайней мере, по моему опыту. Хотя могу сказать, что я активно перемещаюсь и рыбачу не только на удочку и спиннинг: очень люблю подводную охоту. И здесь очень много озер с очень чистой водой. Но пока мне чего-то трофейного не попадалось. Зато очень интересно провел время погружаясь в псковские озёра», – рассказал Серавин.

В своем первом интервью в новом статусе Александр Серавин поделился, как проходят первые дни вице-губернатора: «Я даже завёл себе дневник, где пишу, что необычного и нового я узнал за этот день». Несмотря на то, что дневник носит непубличный характер, вице-губернатор признается – каждый день есть, что в него записать.

Спустя двухлетний перерыв, регион узнает мнение нового вице-губернатора Псковской области по внутренней политики. О том, как воспринимается псковская политическая реальность с новой позиции и о лидерстве региона во всероссийском рейтинге по соотношению количества поданных заявлений, ищите в эксклюзивном интервью с заместителем губернатора Александром Серавиным в специальном видеопроекте ПАИ «Гвоздь телеграма». Текстовую версию читайте на сайте ПАИ.