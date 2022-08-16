Белорус променял отпуск на велопутешествие и запланировал приехать в Псков

Фото: Андрея Лучкова

Житель республики Белоруссии города Рогачева Андрей Лучков променял свой летний отпуск на путешествие в одиночку на велосипеде. Приключение длиной почти в 2 тысячи километров вдохновило его на путешествие за границу. В России велосипедист планирует посетить Псков, рассказывает информационный портал «Правда Гомель».

Первый веломаршрут Лучкова начался в родном городе Рогачеве и подразумевал посещение всех областей страны. Поездка продлилась 17 дней. За это время Андрей Лучков преодолел порядка 1750 километров, если верить навигатору.

Дорога до Гомеля под палящем солнцем прошла очень тяжело. Велосипедист обгорел, но не потерял интереса к задумке. Наоборот, это вдохновило его приобрести полную экипировку. Она обошлась ему в три тысячи рублей. При этом снаряжение добавило велосипеду вес сразу в тридцать килограмм.

За день – не менее ста километров. Ночевка – только в палатке. Заряжая телефон от сконструированного вместе с другом прибора на колесе, Андрей проезжал множество деревень и городов. Везде его с добром встречали местные жители и сигналили в след автомобилисты. А иногда на пути встречались даже волки и лисы.

Скептики в окружении Андрея надеялись, что он больше не сядет на велосипед, чтобы отправиться в такое экстремальное и долгое путешествие. Но по возвращении домой житель Белоруссии поставил себе грандиозные цели.

«В следующем году планирую поехать в Санкт-Петербург. Перед этим хотел бы заехать в Псков, где похоронен известный советский путешественник Глеб Травин, которого считаю своим идейным вдохновителем. В 20–30-е годы прошлого столетия он совершил путешествие на велосипеде вдоль границ всего СССР, и является для меня примером», – рассказал Андрей.