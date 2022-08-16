Реконструкция конного похода Александра Невского пройдет в Самолве 20 августа

20 августа в деревне Самолва Гдовского района пройдет фестиваль исторической реконструкции конного похода Александра Невского. В программе мероприятия заявлены известные музыкальные группы «Тролль гнет ель», «Сколот» и «Атриум», сообщили «Комсомольской правде – Псков» в Театрально-концертной дирекции.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

С 12:00 до 18:30 - исторические мастер-классы, работают торговые ряды, детская площадка, ремесленная ярмарка.

12:00 – Начало мероприятия. Выступление группы «Атриум» (Спб)

13:00 – Показательные массовые сражения

13:40 – Выступление группы «Тролль гнет ель» (Спб)

14:30 – Турниры и рыцарские состязания

16:00 – Анимационный фильм «Сказ об Александре Невском»

16:20 – Выезд дружины. Торжественная встреча дружины Александра Невского псковской дружиной

16:30 – Показательные выступления дружины Александра Невского, конные бои

17:15 – Обнесение стягом, отъезд дружины

17:45 – Выступление группы «Сколот» (Тамбов)