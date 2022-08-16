В Пскове создадут пешеходный туристический маршрут с граффити

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В Пскове планируют создать туристический маршрут по граффити с изображением картин в рамках фестиваля «Плеск». Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева, пишет ПАИ.

Спикер анонсировала, что в 2022 году планируется проведение нестандартного фестиваля граффити «Плеск». Организаторами фестиваля выступят комитет по культуре и управление по молодежной общественной проектной деятельности.

«Мы зовем художников, предоставляем им площади и задаем определенную задачу. В этот раз они будут рисовать картины и «выдержки» из картин нашей картинной галереи, которая находится на территории ремесленной мастерской и в школе Фан-дер-Флита», – отметила Ольга Тимофеева.

Псковичи смогут увидеть на своих домах шедевры из запасников галереи и произведения, известные для широких кругов. Туристический маршрут будет создан благодаря совместному проекту комитета с Псковским музеем-заповедником.