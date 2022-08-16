Пскович Денис Вивиуровский выиграл в лотерею 2 миллиона рублей

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Экс-житель Пскова электросварщик Денис Вивиуровский в июле 2022 года выиграл в лотерею два миллиона рублей. Об этом рассказала «Псковская правда».

История с выигрышем псковича уникальная. Он отправился с семьей на пмж в Краснодар, где впервые принял участие в государственной лотерее и моментально стал миллионером.

«В процессе обустройства на новом месте нам понадобился скотч. Решили с женой пойти на ближайший рынок. По пути вспомнили, что её отец пару раз настойчиво советовал нам купить лотерейный билет. Интуиция подсказывала ему, что кому-то из нас должно повезти. На рынке как раз увидели киоск с лотерйными билетами и выбрали по билету. Почему-то моя рука потянулась именно к моментальной лотерее», – рассказывает Денис Вивиуровский.

Случайный билет Денису, впервые прикоснувшемуся к лотерее, выпал счастливый. Мужчина стер защитный слой и дал проверить его продавцу.

«Когда сотрудница озвучила сумму выигрыша, как ни странно, я отреагировал спокойно. Жена, напротив, чуть не станцевала от радости. Я и представить не мог, что вот так с первого раза выберу счастливый билет. Вот уж действительно новичкам везёт!», - отметил мужчина.

Выигрышные средства Денис планирует вложить в качестве первого взноса в собственное жильё.

Это не первый житель региона, которому улыбнулась удача. За три года псковичи выиграли больше 11 млн рублей.